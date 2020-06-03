В "Единой России" назвали своих кандидатов на пост президента Татарстана. Об этом сообщают в пресс-службе партии. Фамилии были названы сегодня, 3 июня, на заседании Президиума регионального Политсовета партии.

"Сегодня политическая партия "Единая Россия" внесла две кандидатуры для участия в борьбе за президентский мандат. Это действующий Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин. Думаю, что другие политические силы тоже выдвинут своих кандидатов, но мы будем агитировать за своих кандидатов, которые показали большую работоспособность", - отметил Секретарь Татарстанского отделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Кандидатуры Минниханова и Сафина будут рассмотрены на региональной партийной конференции 27 июня. Эта процедура исполнит роль предвыборного голосования "Единой России".

Напомним, что ранее Владимир Путин поддержал кандидатуру Рустама Минниханова для выдвижения на третий срок. О своей готовности и далее работать на этой должности также заявлял сам Минниханов.