Путин заявил, что поддержит Минниханова в выдвижении на третий президентский срок

Сегодня, 20 мая, глава Татарстана и президент РФ Владимир Путин провели онлайн-совещание. В ходе доклада о мерах борьбы с коронавирусом в республике Рустам Минниханов попросил у главы государства поддержки в строительстве инфекционной больницы, а Владимир Путин отметил, что Татарстан по основным показателям является лидером среди всех субъектов страны.

"Всё это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок", — заявил Путин.

Напомним, что выборы президента в Татарстане пройдут в 2020 году, для Рустама Минниханова новый срок может стать третьим на данном посту.