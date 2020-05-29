Рустам Минниханов планирует выдвижение на новый президентский срок, он станет третьим по счету. Об своем решении он объявил на встрече с активистами движения "Помощь рядом". Они сами обратились к главе республики с просьбой выдвинуться в качестве кандидата. Минниханов отметил, что для него очень значимо доверие людей и выразил готовность продолжать трудиться на посту президента республики.

"Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работы республики. Для меня очень значима его позитивная оценка достижений республики и поддержка моего выдвижения на новый срок. Нам важно сохранить и преумножить позитивные преобразования, ведущиеся в республике. Я готов к любым вызовам. Будем трудиться вместе!", - заявил Минниханов.

Напомним, ранее во время онлайн-встречи Владимир Путин поддержал Рустама Минниханова в выдвижении на новый срок. Впервые Минниханов занял этот пост в 2010 году.