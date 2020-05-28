Сегодня в районе речного порта в Казани произошло смертельное ДТП.

Как рассказали корреспонденту ProKazan.ru в МВД Татарстана, в 11:54 на Портовой между речпортом и автовокзалом двое мужчин переходили дорогу. Они двигались по "зебре", но на красный свет. В это время одного из пешеходов сбил водитель на автомобиле "Фольксваген Туарег". Мужчина 1977 года рождения скончался на месте происшествия.

Читатель ProKazan.ru также поделилась подробностями аварии: по словам женщины, после ДТП на месте происшествия были замечены "люди в деловых костюмах", а у "Фольксвагена" были сняты номера.

Напомним, сегодня ночью недалеко от Казани произошла страшная авария с тремя погибшими: на трассе лоб в лоб столкнулись "Нива" и фура "Вольво".