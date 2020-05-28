Сегодня ночью на дороге "Казань-Ульяновск" столкнулись "Нива" и грузовик "Вольво". Погибло три человека.

По данным МВД РТ, авария произошла в 00:30 на 28 километре трассы, по предварительным данным водитель легковушки - 26-летний житель Кайбицого района - двигаясь со стороны Казани, не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, выехал на встречку, где врезался в фуру под управлением жителя Пензы.

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Как пояснили в полиции, в легковом автомобиле было три брата, помимо водителя, это мужчины 1984 и 1990 годов рожедния. Мужчина, который был за рулем "Нивы", не имел права садиться за руль - он даже никогда не получал права. Кроме того, все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. В итоге все трое погибли.