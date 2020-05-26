В Татарстане на 26 мая подтверждено 63 новых случая COVID-19, из них один завозной, остальные - контактные. 18 заболевших госпитализировано, 45 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

По возрастным группам за последние сутки картина следующая:

До 18 лет – 3

От 18 до 30 – 12

От 30 до 50 – 15

От 50 до 60 – 13

От 60 до 70 – 12

От 70 до 80 – 8

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

⠀Новые случаи, выявленные в городах и районах РТ:

Казань – 26

Набережные Челны – 18

Аксубаевский – 1

Атнинский – 2

Балтасинский – 2

Буинский – 3

Дрожжановский – 7

Елабужский – 1

Камско-Устьинский – 1

Нижнекамский – 1

Рыбно-Слободский – 1

Всего на 26 мая в Татарстане зарегистрировано 2912 случаев COVID-19, выздоровели 2092 пациента, зарегистрировано 10 летальных исходов.

Напомним, что с 12 мая в Татарстане отменен режим цифровых пропусков, однако всем жителям РТ предписано носить в общественных местах маски и перчатки. Наказывают за отсутствие средств защиты не только самих граждан, но и организации, в которых их заметят без маски и перчаток. Так, в Казани из-за такого покупателя был закрыт продуктовый магазин.