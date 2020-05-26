В Татарстане на 26 мая подтверждено 63 новых случая COVID-19, из них один завозной, остальные - контактные. 18 заболевших госпитализировано, 45 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
По возрастным группам за последние сутки картина следующая:
- До 18 лет – 3
- От 18 до 30 – 12
- От 30 до 50 – 15
- От 50 до 60 – 13
- От 60 до 70 – 12
- От 70 до 80 – 8
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
⠀Новые случаи, выявленные в городах и районах РТ:
- Казань – 26
- Набережные Челны – 18
- Аксубаевский – 1
- Атнинский – 2
- Балтасинский – 2
- Буинский – 3
- Дрожжановский – 7
- Елабужский – 1
- Камско-Устьинский – 1
- Нижнекамский – 1
- Рыбно-Слободский – 1
Всего на 26 мая в Татарстане зарегистрировано 2912 случаев COVID-19, выздоровели 2092 пациента, зарегистрировано 10 летальных исходов.
Напомним, что с 12 мая в Татарстане отменен режим цифровых пропусков, однако всем жителям РТ предписано носить в общественных местах маски и перчатки. Наказывают за отсутствие средств защиты не только самих граждан, но и организации, в которых их заметят без маски и перчаток. Так, в Казани из-за такого покупателя был закрыт продуктовый магазин.
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