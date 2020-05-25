В Казани приставы временно закрыли продуктовый магазин по адресу Чуйкова, 20.

Как сообщают в Управлении федеральной службы судебных приставов РТ, в торговой точке находился посетитель без маски и перчаток. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

По результатам рассмотрения материалов дела суд вынес наказание в виде приостановления деятельности магазина «Продукты» сроком на 5 суток, судебные приставы выехали на место и закрыли торговую точку. В случае незаконного возобновления деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в УФССП.