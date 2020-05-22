В Татарстане зарегистрирован десятый случай смерти от коронавируса. Как сообщают в оперштабе РТ, мужчина 1963 года был госпитализирован 13 мая, у него поднялась температура и повысилась утомляемость.

Мужчина находился на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Временного инфекционного госпиталя с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией. По данным медиков, он также имел сопутствующие заболевания, в том числе: острый миелобластный лейкоз, тромбоцитопения тяжелой степени, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

20 мая пациент скончался. Выражаем соболезнования родным и близким.

Напомним, что накануне стало известно еще об одной смерти от коронавируса в Татарстане. 13 мая скончался житель Зеленодольского района.