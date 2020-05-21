В оперштабе РТ рассказали подробности о новом случае смерти от коронавируса в республике.

11 мая житель Зеленодольского района 1950 года рождения был доставлен в больницу бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Пациент был госпитализирован в изолятор реанимационного отделения Зеленодольской ЦРБ, подключен к аппарату ИВЛ с тяжелым течением вирусно-бактериальной внебольничной двухсторонней пневмонии. Сообщается, что мужчина имел различные хронические заболевания.

13 мая в больницу была вызвана бригада реаниматологов РКБ с целью эвакуации больного в госпиталь. Но, к сожалению, по тяжести состояния вывезти пациента не представилось возможным. В тот же день была констатирована смерть. Диагноз подтвержден в результате проведения патологоанатомической экспертизы.

Добавим, что на 21 мая в Татарстане зарегистрировано 2546 случаев коронавируса.