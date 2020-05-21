Президент РФ Владимир Путин даст Минтрансу поручение рассмотреть вопрос о финансовой поддержке завершения строительства Большого казанского кольца. Об этом глава государства заявил в ходе онлайн-встречи с татарстанским президентом.

Рустам Минниханов отметил, что стоимость возведения последнего пускового комплекса БКК оценивается в 5 миллиардов рублей, и попросил оказать поддержку реализации этого проекта.

"Я обязательно дам такое поручение Минтрансу, и вы с ними в контакте, пожалуйста, проработайте", - сказал Путин.

На Большом Казанском кольце строительные работы ведут ежедневно, о них отчитывается Миндортранс. Недавно на БКК начали остеклять надземный пешеходный переход, уже высадили деревья по сторонам дороги, проложена трамвайная линия. Открыть участок БКК планируется к 30 августа.

Напомним, что в ходе онлайн-встречи Рустам Минниханов также попросил поддержать деньгами строительство нового корпуса инфекционной больницы, на это Путин также согласился.