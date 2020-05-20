Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил у Путина поддержки в строительстве нового корпуса инфекционной больницы в Казани. Сегодня в ходе рабочей встречи по видеосвязи глава республики рассказал о возведении объекта.

"Мы 15 августа вводим инфекционную больницу на 232 койки. Нормативный срок строительства у нее был 18 месяцев, мы за 3,5 месяца [строим]. Это классическая инфекционная больница - за 3,5 месяца мы ее введем. Хотел бы попросить вашей поддержки", - сказал Минниханов.

Путин отметил, что строительство уже заканчивается и поинтересовался, какая именно нужна помощь.

"Мы ее строим за счет кредита. Немножко деньгами нас поддержать. А в остальном все нормально. Сейчас немного подсели по доходам, мы поправимся. Но сейчас если бы вы поддержали, мы бы очень были вам благодарны", - попросил Минниханов.

В ответ Владимир Путин обещал проработать вопрос финансовой поддержки строительства медучреждения.

Напомним, что строительство нового корпуса ведется неподалеку от действующей больницы на проспекте Победы.