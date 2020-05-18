Миндортранс РТ опубликовал новые фотографии со строительства Большого Казанского кольца. На участке дороги началось остекление пролета пешеходного перехода, сообщают в ведомстве.

Началось остекление пролетного строения монолитным поликарбонатом

"На путепроводе через Фермское шоссе забетонировано последнее пролетное строение трамвайного проезда. После набора прочности бетона планируется натяжение напрягаемой арматуры со снятием опалубки и силовых подмостей. Это обеспечит проведение работ по устройству разворотных съездов и основного проезда по улице Фермское шоссе.

На строительстве надземного пешеходного перехода выполнялись армирование, монтаж опалубки, бетонирование и монтаж конструкций. Продолжен монтаж металлоконструкций лестничных сходов. Началось остекление пролетного строения монолитным поликарбонатом", - рассказали в министерстве.

Строительство 1 этапа планируется завершить 30 августа 2020 года - к 100-летию ТАССР

Также на прошлой неделе было продолжено устройство тротуаров, дорожного полотна правого и левого съездов от улицы Булатова до Фермского шоссе, монтаж водоотводных лотков вдоль тротуара правого съезда и обустройство газонов. Выполняется устройство трамвайных линий с укладкой верхнего строения пути и установкой мачт контактной сети.