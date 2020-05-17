В Татарстане на 17 мая подтверждено 84 новых случая COVID-19, из них 5 – завозные, 79 – контактные. 18 человек госпитализировано, 66 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 16
- От 30 до 50 – 35
- От 50 до 60 – 15
- От 60 до 70 – 12
- От 70 до 80 – 4
- От 80 до 90 – 2
- Старше 90 – 0
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По городам и районам:
- Казань – 60
- Набережные Челны – 2
- Апастовский – 1
- Буинский – 2
- Высокогорский – 2
- Дрожжановский – 1
- Зеленодольский – 6
- Лаишевский – 3
- Нижнекамский – 1
- Нурлатский – 1
- Пестречинский – 1
- Сабинский – 1
- Спасский – 1
- Тукаевский – 2
Всего в Татарстане зарегистрировано 2232 случая COVID-19. Смертельных случаев – 7, за последние сутки новых случаев не выявлено. Выздоровело 1173 человека, из них 65 за прошедшие сутки
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