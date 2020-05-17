В Татарстане на 17 мая подтверждено 84 новых случая COVID-19, из них 5 – завозные, 79 – контактные. 18 человек госпитализировано, 66 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

По возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 16

От 30 до 50 – 35

От 50 до 60 – 15

От 60 до 70 – 12

От 70 до 80 – 4

От 80 до 90 – 2

Старше 90 – 0

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По городам и районам:

Казань – 60

Набережные Челны – 2

Апастовский – 1

Буинский – 2

Высокогорский – 2

Дрожжановский – 1

Зеленодольский – 6

Лаишевский – 3

Нижнекамский – 1

Нурлатский – 1

Пестречинский – 1

Сабинский – 1

Спасский – 1

Тукаевский – 2

Всего в Татарстане зарегистрировано 2232 случая COVID-19. Смертельных случаев – 7, за последние сутки новых случаев не выявлено. Выздоровело 1173 человека, из них 65 за прошедшие сутки