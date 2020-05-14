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Фото: Денис Гордийко

За сутки в Татарстане привлекли к ответственности более 700 человек без масок и перчаток

14.05.2020, 14:25 91 0 prokazan.ru

В Татарстане за минувшие сутки за отсутствие масок и перчаток привлекли к ответственности 763 человека, об этом на онлайн-брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Большинство протоколов - 483  - составлено на посетителей магазинов, которые находились в торговых точках без средств индивидуальной защиты, еще 188 человек - пассажиры общественного транспорта. Кроме того, к ответственности за нарушение законодательства привлечены 60 должностных лиц.

Напомним, ранее постановлением Кабмина РТ граждан обязали в общественных местах, транспорте и магазинах носить средства индивидуальной защиты. В прокуратуре РТ пояснили, где нужны маски и перчатки, а также что является общественными местами.

 

 

Медицина / Минздрав Деньги Коронавирус Татарстан
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