За сутки в Татарстане привлекли к ответственности более 700 человек без масок и перчаток

В Татарстане за минувшие сутки за отсутствие масок и перчаток привлекли к ответственности 763 человека, об этом на онлайн-брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Большинство протоколов - 483 - составлено на посетителей магазинов, которые находились в торговых точках без средств индивидуальной защиты, еще 188 человек - пассажиры общественного транспорта. Кроме того, к ответственности за нарушение законодательства привлечены 60 должностных лиц.

Напомним, ранее постановлением Кабмина РТ граждан обязали в общественных местах, транспорте и магазинах носить средства индивидуальной защиты. В прокуратуре РТ пояснили, где нужны маски и перчатки, а также что является общественными местами.