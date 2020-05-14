Прокуратура Татарстана разъяснила, в каких общественных местах нужно носить маски

Прокуратура Татарстана разъяснила, в каких общественных местах необходимо носить маски.

Согласно Постановлению Кабмина РТ с 12 мая татарстанцы обязаны носить маски и перчатки в объектах розничной торговли и общественном транспорте; только маску можно надевать в объектах оказания услуг и общественных местах.

Как рассказали в прокуратуре, под общественным местом понимаются любые места, свободные для периодического либо постоянного доступа и использования неопределенным кругом лиц, в том числе места проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха людей. Таким образом, к общественным местам можно отнести площади, проезды, бульвары, улицы, стадионы, скверы, парки, транспортные средства общего пользования, вокзалы, аэропорты, лестничные площадки, автодороги, ларьки, торговые рынки, палатки, магазины, павильоны бытового обслуживания и общественного питания, лифты и прочие находящиеся в совместном пользовании жильцов места в многоквартирных домах жилого фонда, территории АЗС и их помещения и так далее.

Нарушение данных правил влечет ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения). В частности, для граждан, нарушивших ограничительные меры, предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.