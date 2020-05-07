В Казани будут судить жителя Белгородской области. Его обвиняют в незаконном лишении свободы, вымогательстве в особо крупном размере, разбое и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

По версии следствия, в 2019 году 41-летний злоумышленник вложил деньги в размере 50 тысяч долларов США в реализуемый через Интернет финансовый проект, обещавший ежемесячные выплаты в размере 10%. Однако прибыли он не получил, а сам проект закрылся.

В дальнейшем мужчина выяснил, что к продвижению проекта имеет отношение 32-летний житель города Казани. В связи с этим в августе 2019 года белгородец переехал в Казань и устроился работать водителем такси, одновременно выясняя маршруты передвижения потерпевшего. 17 января 2020 года под видом дворника он подкараулил мужчину на парковке по улице Лаврентьева, где избил и надев наручники, усадил в его автомобиль «Ауди А7», после чего привязал к сиденью колготками. Здесь, угрожая ножом, он требовал у потерпевшего назвать данные руководства проекта, а также передать ему 250 тысяч долларов США или 15 миллионов рублей, в противном случае угрожая расправиться с ним и его семьей. В результате мужчина согласился отдать ему деньги, после чего обвиняемый сел за руль автомобиля потерпевшего и проехав несколько кварталов покинул вышел, похитив при этом 21 тысячу рублей и видеорегистратор.

Вину мужчина признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.