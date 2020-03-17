В Казани дворник напал на мужчину с наручниками и капроновыми колготками

В Казани задержали мужчину, который, притворяясь дворником, напал на гражданина и вымогал у него деньги.

В полицию обратился 33-летний житель города; он рассказал, что подвергся нападению дворника на одной из городских парковок. Когда мужчина садился в машину, к нему подошел незнакомец. Он набросился на водителя, несколько раз ударил, надел ему наручники и затолкнул в автомобиль на пассажирское сиденье. Затем налетчик пристегнул хозяина машины ремнем безопасности, привязал капроновыми колготками за шею к подголовнику и надел ему на голову балаклаву.

"Далее злоумышленник сел за руль автомобиля и выехал с парковки. Через некоторое время остановился. Угрожая убийством, потребовал у потерпевшего 250 тысяч долларов США. Такой суммы при себе у него не оказалось, и он пообещал выплатить ее позже. Налетчик согласился, забрал видеорегистратор и 21 тысячу рублей из кошелька потерпевшего, после чего скрылся" - рассказали детали в МВД РТ.

На месте происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены шапка предполагаемого преступника, балаклава и наручники. Полицейские посмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения, расположенных поблизости от места преступления, а также провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личность подозреваемого. Сотрудниками МВД по Республике Татарстан при силовой поддержке Росгвардии фигурант был задержан.

"В ходе обыска на съемной квартире подозреваемого обнаружены и изъяты видеорегистратор, травматический пистолет и патроны к нему , наручники, переговорные устройства, ножи, устройство для скрытого слежения. Установлено, что к коммунальным службам города он никакого отношения не имел" - пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчина взят под стражу, сейчас правоохранители устанавливают другие эпизоды его противоправной деятельности.