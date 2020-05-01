Жительницу Казани предупредили о необходимости подачи заявки для участия в онлайн-митинге

Жительнице Казани пришло предупреждение от полиции после анонсирования на странице "ВКонтакте" онлайн-митинга, который должен состояться сегодня, 1 мая. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на "Апологию протеста".

В документе МВД "официально предупреждает" о "недопущении нарушений Федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и описывает порядок подачи заявки на митинг.

Напомним, масштабный онлайн-митинг прошел в России 20 апреля, казанцы также приняли в нем участие. На Яндекс.Картах они публиковали сообщения с просьбами ввести режим ЧС и выплатить кредиты.

О том, как казанские политолог, юрист и активист оценивают виртуальные митинги, режим самоизоляции и действия властей, можно почитать здесь.