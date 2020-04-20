Сегодня Казань присоединилась к виртуальному митингу. В Яндекс. Навигаторе начали появляться сообщения с требованиями ввести режим ЧС, отменить платежи за кредиты и просто "криками души". Мы собрали то, что успели сохранить.
Традиционная черта россиян - шутить в любой обстановке - проявилась и в виртуальном митинге.
Отметим, что подобные митинги сегодня проходили в Ростове-на-Дону, Красноярске, Екатеринбурге. Как пишет "Подъем", ростовский губернатор после такой акции протеста потребовал изменить порядок выдачи пропусков в городе.
В Татарстане продолжают действовать цифровые пропуски по СМС. Корреспондент ProKazan.ru разобрался, где хранят персональные данные жителей и что может грозить разработчикам, если они "утекут".
комментарии
В Конституции прямо указано что никаких других случаев ограничения свободы передвижения для граждан не совершивших преступлений не допускается, так что все "законы" которые приняты в этом направлении - это все равно что приказы начальства к охранникам или полицаям: "избейте такого-то, ограбьте его и деньги принесите мне".
В Конституции прямо указано что никаких других случаев ограничения свободы передвижения для граждан не совершивших преступлений не допускается, так что все "законы" которые приняты в этом направлении - это все равно что приказы начальства к охранникам или полицаям: "избейте такого-то, ограбьте его и деньги принесите мне".