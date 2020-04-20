Сегодня Казань присоединилась к виртуальному митингу. В Яндекс. Навигаторе начали появляться сообщения с требованиями ввести режим ЧС, отменить платежи за кредиты и просто "криками души". Мы собрали то, что успели сохранить.

Традиционная черта россиян - шутить в любой обстановке - проявилась и в виртуальном митинге.

Отметим, что подобные митинги сегодня проходили в Ростове-на-Дону, Красноярске, Екатеринбурге. Как пишет "Подъем", ростовский губернатор после такой акции протеста потребовал изменить порядок выдачи пропусков в городе.

В Татарстане продолжают действовать цифровые пропуски по СМС. Корреспондент ProKazan.ru разобрался, где хранят персональные данные жителей и что может грозить разработчикам, если они "утекут".