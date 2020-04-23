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«Нужно честно говорить с людьми»: эксперты о борьбе властей Татарстана с COVID-19 и реакции граждан

Cегодня, 14:55 418 6 prokazan.ru

В начале апреля президент РФ Владимир Путин объявил месяц «нерабочим», а в стране ввел «режим всеобщей изоляции».  Однако ни один из этих терминов не оказался закреплен в Конституции РФ и других существующих на тот момент законах. Этот факт вызвал волну негодования у граждан – они «вышли» на виртуальные митинги, а во Владикавказе организовали реальный. Помимо этого, много вопросов вызвало решение президента РФ Владимира Путина о возможности регионам самостоятельность выбирать режим самоизоляции. Многими данный шаг был воспринят как попытка перенести ответственность федеральной власти на регионы.

Корреспондент ProKazan.ru спросил у казанских политолога, юриста и гражданского активиста, к чему может привести нынешняя ситуация и являются ли действия федеральных и республиканских властей эффективными.

О «режиме самоизоляции» и чрезвычайной ситуации

 Сергей Сергеев, доктор политических наук, профессор КФУ

Среди возможных причин, почему режим ЧС не был введен и не вводится, называлось то обстоятельство, что при этом режиме граждане и предприятия могли потребовать денежную компенсацию за вынужденное пребывание на карантине, а выплачивать ее властям не хочется. Но, думаю, это не единственная и, возможно, даже не главная причина.

Когда режим ЧС не объявлен, а гражданам предлагается уйти на самоизоляцию (понятие, которое законодательством четко не определено), мы оказываемся в ситуации правовой неопределенности. В этой ситуации нашим управленцам в определенном смысле легче управлять: нет жестких рамок, определенных законом, и можно действовать гибко: руководствоваться указаниями начальства, здравым смыслом и собственными интересами. Одним предприятиям разрешить работать, другим – нет, одним людям разрешить свободно передвигаться, другим – только по пропускам и т.д.

Искандер Ясавеев, гражданский активист 

«Режим самоизоляции» изначально является невнятным – это и не карантин, и не чрезвычайная ситуация. Правильнее, на мой взгляд, было бы ввести режим ЧС и взять на себя ответственность за потери предприятий, предпринимателей и работников. Я тоже считаю, что государство в этой ситуации должно поддержать граждан компенсационными выплатами.

О неоплачиваемых отпусках и штрафах за нарушение режима самоизоляции

Сергей Сычев, юрист 

В самом начале суды и полиция, поддавшись общему настроению, стали массово штрафовать по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Но эта практика оказалась неверная. С ситуацией разбирался Верховный суд РТ и, как знают многие практикующие юристы, дал руководящие указания нижестоящим судам. И сейчас продолжают штрафовать уже по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В ней указано что штрафуют за нарушение правил поведения на территории, где введен режим повышенной готовности (то есть не ЧС). Нормативная база очень быстро была подогнана, в рекордные сроки приняли изменения.

Как видно из вышеизложенного, основной краеугольный камень – это правила поведения. И уже во многих регионах России, в том числе в Татарстане, поданы иски в суды об оспаривании этих правил. В Татарстане они введены постановлением кабинета министров РТ. Региональные власти действительно имеют право устанавливать ответственность. Но состав правонарушения не должен дублировать КоАП РФ. Иначе получится несение двойной ответственности за одно и то же правонарушение.

Искандер Ясавеев:

Возмутительна ситуация, когда государство не поддерживает граждан в трудной ситуации вынужденных неоплачиваемых отпусков или потери работы, но штрафует их за нарушение режима изоляции. В этом отношении я, с одной стороны, поддерживаю жителей Владикавказа с их требованиями справедливости, но с другой, опасаюсь за здоровье участников публичных акций. Что касается виртуальных протестов, то они восхищают меня своей изобретательностью, новизной и технологичностью. На наших глазах рождаются новые формы протеста и солидарности.

О решении передать регионам самостоятельность в выборе режима самоизоляции

Сергей Сергеев:

Решение дать регионам самостоятельность в вопросах борьбы с распространением короновируса является разумным, поскольку Россия – страна большая, и ее регионы значительно отличаются друг от друга и по экономическим параметрам, и по состоянию системы здравоохранения, и по количеству зараженных.

О действиях правительства РТ в борьбе с коронавирусом

Президент РТ Рустам Минниханов

Сергей Сергеев:

Что касается действий властей Татарстана в борьбе с короновирусом, то сейчас я бы назвал их скорее успешными. Прирост зараженных идет пока умеренными темпами, смертей, согласно официальной статистике, нет. Помощь бизнесу оказывается, но медленно и явно в недостаточном объеме; республика здесь действует с большой оглядкой на федеральный центр, поскольку собственных средств, видимо, слишком мало.

Что же касается полицейско-административных мер, направленных на ограничение передвижения граждан, то некоторые из них представляются избыточными. Но эффективность или неэффективность этих мер покажут ближайшие месяцы.

О поведении граждан во время режима самоизоляции

Искандер Ясавеев:

Я не могу сказать, что граждане массово не прислушиваются к призывам власти оставаться дома, у меня нет данных или наблюдений, подтверждающих распространенность такого поведения. Часть людей действительно нарушает режим изоляции, и это может происходить по целому ряду причин.
Одной из них может быть ковид-отрицательство – неверие врачам и властям, убежденность, что коронавируса не существует или его опасность сильно преувеличена. Другой причиной может быть резкое сокращение средств к существованию, необходимость работать, содержать себя и близких. Власти, прежде всего, федеральные несут свою часть ответственности за такие нарушения.

Сергей Сергеев:

В большинстве своем наши люди готовы добровольно находиться на самоизоляции, если они будут мотивированы морально и материально. Но если наш человек, во-первых, не понимает, зачем это нужно, а, во-вторых, видит двойные стандарты, как одни разъезжают туда и сюда целями днями, а ему разрешено, кроме магазина и аптеки, куда-то отлучиться на час или два в день, и к тому же у него нет денег на самые насущные нужды, то он будет нарушать.

Поэтому нужно честно говорить с людьми, еще и еще раз объяснять, что чем меньше контактов, тем меньше вероятности заразиться и тем скорее эта самоизоляция закончится, и с пониманием относиться к тому, что человек покидает место самоизоляции, - для прогулки или поиска работы - если он соблюдает социальную дистанцию.

А как в идеале должны были действовать федеральные и региональные власти?

Сергей Сергеев:

В более близкой перспективе, я думаю, самая главная задача – обеспечить средствами защиты врачей, не только тех, кто работает с зараженными короновирусом, хотя и в первую очередь, а всех, потому что сейчас любой пациент, пришедший на прием, может оказаться больным и не знать об этом.

Далее, нужно оказать помощь людям, оказавшимся без заработка и без средств к существованию. Конкретные суммы могут быть предметом для обсуждения, но 10 или 12 тысяч – это очень мало. Нужно подчеркнуть, что деньги, которые будут розданы людям – это деньги, которые тут же вольются в экономику, на них купят продукты питания, туалетные принадлежности и т.п. Кроме того, республика и муниципальные образования могут пойти на то, чтобы обнулить аренду (разумеется, если арендуемые площади принадлежат республике или городу).

В-третьих, думаю, не надо принимать избыточных мер, не надо чересчур раздражать людей ограничениями на передвижение внутри населенных пунктов. Та система SMS-пропусков, что у нас принята – не лучшая система. 

Сегодня, 23 апреля, во время очередного заседания Госсовета РТ было принято решение дополнить федеральные меры поддержки бизнеса собственными на сумму 1,3 миллиарда рублей. 

Политика Коронавирус Татарстан Общество
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комментарии

Горожанин
2
23 апреля 2020
15:04
Получается, крестный облет Казани на вертолете результатов не дал, стало только хуже. Попы нас опять обманули.
Горожанин
1
23 апреля 2020
15:07
Нужно честно говорить и честно говорить -- это две большие разницы .
Горожанин
1
23 апреля 2020
15:13
В последнее время от властей только разговоры, а где помощь, реальная помощь?
Русский обыватель
0
23 апреля 2020
15:15
Я когда отцу честно признался в своей ориентации только перелом ребра получил.
Горожанин
0
23 апреля 2020
15:25
Следует помнить, что государство - это органы законодательной и исполнительной власти, а так же вооруженные силы. Таким образом, гражданин по определению не является частью государства, а значит не может иметь уровня доступа к секретной информации.
Горожанин
1
23 апреля 2020
15:36
Нормативная база быстро была подогнана по то чтобы штрафовать народ, а вот как сказал глава Сбербанка Греф :"У нас нет инструментов для того чтобы раздать людям вертолетные деньги", Для чего мы тогда держим такую депутатов -"слуг народа", которые во благо ничего сделать не хотят

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11:13, 30.03.2020
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
10:02, 29.03.2020
Российский вирусолог рассказал, когда в стране будет пик заболеваемости коронавирусом
02:30, 29.03.2020
ФМБА России представило лекарство от коронавируса
11:18, 27.03.2020
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус
10:36, 27.03.2020
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
09:51, 27.03.2020
Россия прекратила авиасообщения с другими странами
08:07, 27.03.2020
За нарушение карантина в России могут оштрафовать на миллион
07:54, 27.03.2020
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате
10:14, 20.03.2020
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса