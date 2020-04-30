Вторую неделю пользователи социальных сетей активно обсуждают неосторожное высказывание известной телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии.

Ранее молодая ведущая в интервью для портала Peopletalk на всю страну заявила, что женщины сами виноваты в том, что их бьют:

"Мой муж меня бьет. А почему? Ты не задумывалась об этом? Что ты сделала, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала, чтобы он тебя ударил?"

После этого журнал Glamour лишил Тодоренко присвоенного ей в 2019 году звания "Женщина года", а компания PepsiCo и бренд Pampers решили отказаться от сотрудничества с ней.

ProKazan.ru поинтересовался у своих подписчиков в социальной сети Вконтакте, сталкивались ли они когда-либо с проявлениями домашнего насилия. Около 40% респондентов выбрали положительный ответ на этот вопрос.

Один из жителей Казани, Дмитрий, оставил такой комментарий под опросом:

"А те моменты, когда бабы кидаются на мужиков с кулаками, а потом в ответ получают, считать домашним насилием? И насилием кого над кем?"

"Некоторые женщины сами лезут на рожон своим языком. Никакой человек не выдержит, когда давят на психику", - поделилась своим мнением еще одна подписчица Валентина.

Также редакция ProKazan.ru получила анонимный комментарий от жительницы города, которая высказалась в защиту позиции Регины Тодоренко.

"Ну, а что такого сказала Регина? Бывают такие девушки, которым нравится выводить из себя всех вокруг. Они, может, как-то подпитываются чужой энергией! Часто женщины так и говорят, что ищут альфа-самца, чтоб по столу кулаком бил. Нравится им такое поведение. А еще, если девушка ведет себя по-хамски, унижает парня, ему терпеть что ли? Тряхнет немножко ее, та и успокоится", - написала девушка.

После публикации опроса в редакцию ProKazan.ru обратилась пожилая женщина. Она попросила опубликовать ее историю анонимно.

"Может быть, Регина скажет мне, что я могла сделать, чтобы меня не били", - написала она.

Далее повествование ведется от лица героини материала.

Домашнее насилие Источник: pixabay.com

Мне было 22, когда я, закончив институт, вышла замуж. Нужно было создавать семью, рожать детей, получать квартиру. Раньше это было в порядке вещей. Никто не думал, что может быть иначе. За мной в то время ухаживал одногруппник. Он играл на гитаре, был душой компании, не имел вредных привычек, занимался тяжелой атлетикой, все о нем хорошо отзывались. Витя долго меня добивался, и, в итоге, я согласилась выйти за него.

Мы оба работали. До получения собственной квартиры жили у моих родителей в маленькой квартире. У нас родился сын. Потом еще один, а за ним и дочь. Мы переехали в свою квартиру, завели собаку и кота. Я обставила жилище новой мебелью, каждый день готовила новые блюда. Счастливое семейство. Идиллия.

Настали 90-ые. Меня сократили, а мужу перестали выплачивать зарплату. Выживали мы благодаря собственному огороду. Мотивации работать у Вити не было, на предприятии он начал систематически выпивать с коллегами. Начался ад.

"Не убивай меня, не убивай, я больше не буду"

Помню, как он, придя домой в стельку пьяным, сказал с порога: "Теперь ты от меня никуда не денешься! С тремя детьми! Кому ты нужна". И злобно засмеялся. Он скрипел зубами, а из его рта шла какая-то странная пена. Глаза были туманными и будто звериными. Кажется, это и называют белой горячкой. Он двинулся на меня, сжал мою руку, а потом переключился на горло. Все было, как во сне, будто происходило не со мной. Я схватила с плиты сковородку, чтобы защитить себя. Хорошо, что ножи были не на виду. Тут его лицо исказила мерзкая ухмылка, а глаза загорелись. Я подумала, что это конец. Он вырвал у меня из рук сковородку и замахнулся… Я упала на колени и взмолилась: "Не убивай меня, не убивай, я больше не буду". Это помогло. Он остановился.

Мы дожидались момента, когда он уходил в туалет, и быстро выбегали из квартиры

Так, каждый вечер с волнением мы ждали отца с работы. Я заставляла детей собирать портфели заранее. Заставляла их одеваться. И мы ждали его прихода. Я приоткрывала дверь спальни и смотрела в щель, какой он сегодня: трезвый или пьяный? Если он был пьян, то мы дожидались момента, когда он уходил в туалет, и быстро выбегали из квартиры. Я, трое детей, собака. Помню, однажды зимой дочь застряла в глубоком сугробе у подъезда. Она с ужасом смотрела на окна подъезда. В тусклом свете было видно, как неуклюже спускалась мужская фигура. Отец. Я быстро вытащила дочку из сугроба, и мы побежали к моим родителям.

Как-то уже летом он вернулся с работы раньше обычного. Я была на кухне. Он подошел ко мне, повалил на пол и начал душить обеими руками. Меня спас старший ребенок. На тот момент ему было 16 лет. Муж переключился на ребенка. Но мы смогли сбежать. Пьяные люди довольно неповоротливы. После этого я дала себе слово развестись. С тех пор мы живем раздельно.

Дорогая Регина, так что я могла сделать, чтобы меня не били? Боюсь, что кроме развода, ничего.

Казанский психолог Булат Бадрутдинов рассказал, что домашнее насилие бывает не только физическим, как было в случае с нашей собеседницей Еленой. Существует еще три вида насилия: эмоциональное насилие, сексуальное насилие и финансовое насилие. Психолог заявил, что каждая женщина сталкивается своей жизни с "силовыми отношениями". Он объяснил, при каких обстоятельствах появляется насилие и как его предотвратить:

"В слове насилие корень слова – сила, и в каждый семье есть силовые отношения. Например, муж как глава семьи решает, где семья будет отдыхать (и в этом его сила). Или жена как хранительница очага решает, что купить для семьи в магазине (и это ее сила).

Когда эти взаимоотношения происходят по договоренности, эта сила не является насилием, так как есть взаимное согласие, как бы странно это не выглядело со стороны. Когда один из членов семьи не согласен на какую-либо форму взаимодействия, а второй отказывается менять эту форму, появляется насилие.

Случается, что партнёр отказывается разговаривать о ситуации, винит во всем вас, говорит, что вам нужно измениться. Периоды конфликта становятся чаще, а моменты спокойных отношений - все реже. Иногда это происходит, когда один или оба члена семьи находятся в стрессовом состоянии. И все то, что удерживается во внешнем контакте, вываливается внутри семьи, ведь так безопаснее.

В этом случае важно сохранить и поддержать себя, а по возможности (только в таком порядке) - партнера. Для этого нужно повысить свою самооценку, попытаться отстоять свои интересы, такие как встреча с друзьями. Разнообразить свою жизнь, вспомнить старое или найти новое увлечение, хобби, заняться исследованием себя. Благодаря работе с психологом и разным тренингам, посвященным самоанализу, можно существенно изменить качество жизни".

Эксперт отметил, какие люди склонны к проявлению насилия по отношению к членам семьи:

"В отношениях важно узнать об истории отношений партнера и его семьи, обратить внимание на то, что происходило в его семье, были ли там случаи насилия и было ли там попустительство подобному поведению. Чаще всего физическое насилие повторяется, это важно помнить. Также нужно учитывать, что если подобное было в семье ваших родителей, то вы находитесь в группе риска повторения сценария, и вам надо быть особенно внимательным".

Психолог призывал женщин проанализировать свою роль в текущих отношениях.

"Когда вы понимаете, что вы являетесь жертвой в результате поведения партнера, но ощущаете себя спасателем, вы внутри себя выгораживаете партнера, оправдываете его, пытаетесь его поддержать, что-то сделать для него и ради него. Если при этом вы сами чувствуете вину за то, что он проявил к вам насилие или за то, какая вы, это все может означать, что вы находитесь в созависимых или зависимых отношениях", - рассказал он.

Часто жертвы насилия обращаются за помощью только с какой-то частью проблемы, но в процессе терапии выходят из так называемого "туннельного зрения" и начинают замечать гораздо больше из того, что происходит с ними, подметил специалист.

Домашнее насилие Источник: Андрей Гордеев. Ведомости

Не стесняйтесь обращаться за помощью специалистов!

Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия в семье: 8-800-7000-600.

По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера либо сексуальному насилию со стороны другого лица.