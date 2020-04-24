В Омской области от коронавируса скончался местный житель, который ранее прибыл из Казани.

Мужчине 79 лет, он приехал поездом из Казани, в течение двух недель болел дома, только после был доставлен в Омск, сообщает портал gorod55.ru.

В последние дни пациент находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Также у него был диагностирован обширный инсульт.

Напомним, что к 24 апреля в Татарстане коронавирусом заболели 426 человек, из них 189 - в Казани. Выздоровел 51 пациент, летальных исходов в республике не зафиксировано.