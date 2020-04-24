14 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки подтверждено в Татарстане. По данным оперштаба, из них завозной характер имеет один случай, остальные граждане заразились в результате близкого контакта с заболевшими ранее.

10 человек госпитализированы, четверо получают лечение на дому – у них болезнь проходит в легкой или бессимптомной форме.

Среди вновь выявленных заболевших детей нет, по одному человеку в возрастных категориях 18-30, 60-70 и 80-90 лет, двое заболевших в возрасте от 70 до 80 лет, трое - 50-60 лет, шесть человек в возрасте от 30 до 50 лет.

Большинство заболевших зарегистрированы в Казани - восемь человек, трое - в Дрожжановском районе, по одному - в Буинском и Лаишевском районах, один человек из Екатеринбурга.

Также в РТ за сутки из больниц выписали 11 пациентов, переболевших коронавирусом, 10 человек получали лечение в Казани, один – в Альметьевске, с начала пандемии в республике выздоровел 51 человек

⠀Всего на 24 апреля в Татарстане зарегистрировано 426 случаев новой коронавирусной инфекции, в Российской Федерации – 68 622 заболевших.