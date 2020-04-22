В Казань планируют привезти россиян из Тайланда и Бали. Предварительные даты рейсов опубликованы на сайте Минтранса РФ.

По данным министерства, на 24 апреля планируется рейс авиакомпании "Россия" из Денпасара (Бали) в столицу Татарстана. В предварительном графике на 25 апреля рейс «Уральских авиалиний» из Бангкока в Иркутск и Казань. Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает Оперативный штаб Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Казань уже прибыло три самолета, которые вывозными рейсами доставили россиян из Тайланда, Гоа и Антальи. Все прибывшие расселены в санатории "Ливадия" и "Васильевский".