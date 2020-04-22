В ночь на среду в Казани приземлился самолет из Гоа с 171 пассажиром, 76 из них - жители Татарстана.

У всех прибывших еще на борту измерили температуру, пассажиров организовано доставили в обсерватор в санаторий "Васильевский". Именно там ближайшие две недели предстоит провести всем прибывшим из-за рубежа.Сегодня организован медицинский осмотр с замером температуры и забором анализов. Все 14 дней они будут находится под наблюдением врачей.

Напомним, что накануне в этот же санаторий поместили туристов из Турции, а в санаторий "Ливадия" несколькими днями ранее - россиян из Тайланда. У них уже взяли анализ на коронавирус, по данным оперштаба, все пассажиры рейса из Бангкока здоровы.