Не для всех жителей Казани коронавирус обернулся кризисом. Некоторые казанцы не почувствовали серьезных изменений в своем жизненном распорядке. Разве что теперь они не могут посетить любимые рестораны.

ProKazan.ru продолжает выяснять, сколько зарабатывают и на что тратят деньги казанцы. В новом выпуске рубрики "Сберкнижка" — бухгалтер. Мы поговорили с девушкой, которая несколько лет начисляет зарплаты сотрудникам одной из казанских компаний. Она рассказала о том, как проходит ее рабочий день, на что она тратит заработанные деньги и как ей удается экономить.

Алисе (имя изменено по просьбе героини) 30 лет. Она родилась в Набережных Челнах, а 2 года назад переехала в Казань. Алиса из обеспеченной семьи, и никогда ни в чем не нуждалась. По образованию Алиса экономист. Живет с братом в ипотечной квартире. Признается, что любит ходить на свидания и на курсы по самообразованию.

За свою жизнь Алисе удалось попробовать себя на разных офисных должностях. Работа бухгалтером пока ее устраивает.

Алиса, 30 лет, бухгалтер Доход: 45 000 рублей

Основные расходы: ЖКХ: 4 000 рублей Питание: 15 000 рублей Интернет+телефон: 1 000 рублей Курсы: 1000 - 2000 рублей Косметика, уход за собой: 5 000 рублей Проезд: 5000 рублей Театр, кино: 4 000 рублей Спортзал, йога: 5000 рублей

- Алиса, как стать бухгалтером? Что входит в твои обязанности? Строгий дресс-код?

- Можно получить высшее образование или окончить курсы. Бухгалтер, как ни странно, должен вести бухгалтерский учёт, заниматься документооборотом, рассчитывать зарплату. У нас на работе строгого дресс-кода нет. Но естественно, никаких пижам, вульгарной одежды быть не должно.

- Как изменился график работы с введением в стране режима самоизоляции?

- Мы работаем так же до 18.00. Только из дома. Минимум посещений в офис.

- Устраивает ли тебя заработная плата? На что обычно уходят деньги?

- Мой ежемесячный доход - 45 000. Деньги уходят на оплату ЖКХ, питание. Я люблю поесть. До изоляции постоянно посещала разные кафе и рестораны. Раз в неделю обязательно ходила в театр или кино. Еще я люблю заниматься спортом, йогу. Повезло, что отец помогает оплачивать ипотеку.

- Сейчас в связи с введением режима самоизоляции большая часть развлечений недоступна, наверное, остаются свободные деньги?

- Я коплю на отдых, закрываю мелкие кредиты. Мои любимые заведения закрыты, а я не люблю готовить, поэтому покупаю всякие вкусняшки.

- Алиса, на чем тебе удается экономить?

- Я редко покупаю одежду. Может, покупаю 1-2 вещи раз в месяц. И то по огромным скидкам и на сайтах.

- Как проходил твой обычный день до введения режима самоизоляции? Что ты делаешь теперь?

- До самоизоляции я встречалась с друзьями, ходила на свидания, в спортзал, на йогу, на разные курсы, в театры, на работу. По выходным прогуливалась по городу пешком. На самоизоляции моя жизнь не так уж сильно поменялась. Только теперь я не встречаюсь ни с кем, не посещаю людные места. Утренние ритуалы у меня остались. Появилось время для уборки квартиры, приготовления вкусной домашней еды. Есть время почитать книгу, посмотреть сериалы. Но я так же работаю с 9 до 18.

- Алиса, о чем ты сейчас мечтаешь?

- Я мечтаю счастливо выйти замуж, получить второе высшее образование, сменить сферу деятельности. Хочу стать детским психологом. А еще мечтаю снова оказаться в Европе.

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