МУП «Метроэлектротранс» приступил к укладке рельсо-шпальной решетки трамвайных путей на участке от улицы Баки Урманче до улицы Фермское шоссе. Об этом сообщают в Миндортрансе РТ.

Скоро здесь будет ходить трамвай

Также на Большом Казанском кольце продолжается строительство надземного пешеходного перехода, устройство ливневой канализации и путепровода, высажено 159 деревьев на откосах правого съезда.

"На прошедшей неделе велось устройство дорожной одежды и дорожного полотна правого и левого съездов от улицы Булатова до Фермского шоссе, а также основного направления автодороги между подпорными стенами №1 и №2 путепровода. Смонтированы 770 погонных метров бортового камня, выполнена планировка и укрепление 443 квадратных метров откосов земляного полотна" - пояснили в министерстве.

1 этап БКК планируют достроить к августу 2020 года

Напомним, что первый этап Большого казанского кольца – дорогу от улицы Мидхата Булатова до Борисковской планируют достроить ко дню празднования столетия ТАССР – 30 августа 2020 года.