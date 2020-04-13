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На Большом Казанском кольце строят надземный пешеходный переход

Cегодня, 10:16 238 2 prokazan.ru

В Казани продолжаются строительные работы на первой очереди Большого Казанского кольца. По данным Миндортранса РТ, на минувшей неделе велось устройство дорожной одежды от перекрестка улиц Мидхата Булатова и Баки Урманче, а также между подпорными стенами  путепроводов №№ 1 и 2. Забетонированы шкафные стенки на опорах №№ 1 и 4 левого проезда путепровода.

Продолжены работы по армированию, монтажу опалубки и бетонированию конструкций надземного пешеходного перехода. Завершена укрупнительная сборка его пролетного строения. Также велась укладка ливневой канализации и устройство колодцев вдоль правого и левого съездов, и в районе госпиталя МВД. Завершена прокладка электрической кабельной линии к очистным сооружениям и кабельной канализации "Таттелеком" вдоль подпорной стенки №4 путепровода.

Напомним, что строительство 1 этапа БКК на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская протяженностью 800 метров является самым сложным. Сюда входит четырехполосная дорога, которая будет соответствовать категории магистральной улицы общегородского значения первого класса. Между полосами встречного движения будет прокладываться разделительная полоса для двух трамвайных путей, а ширина тротуара составит от 2 до 4,5 метров. Над Фермским шоссе в рамках первого этапа будет построен путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров под 4 полосы движения транспорта.

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комментарии

Горожанин
0
13 апреля 2020
10:41
"надземный пешеходный переход"
Горожанин
0
13 апреля 2020
11:17
Уроды, лезть на высоту 3 этажа? Город для людей.

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