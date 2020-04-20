На днях на сайте Госсовета Татарстана появились сведения о доходах депутатов республики за 2019 год. 98 депутатов за прошедший год заработали почти 2 млрд рублей, что на миллиард меньше, чем в 2018 году. Это связано с тем, что республиканский парламент по итогам выборов осенью 2019 года обновился почти наполовину. На данный момент примерный средний заработок татарстанского члена парламента составляет около 18 млн рублей в год.

Ранее ProKazan.ru выяснял реальные зарплаты жителей Казани, оказалось, что многие казанцы ежемесячно получают около 25 тыс рублей, то есть около 300 тыс рублей в год.

В этот раз ProKazan.ru сравнил депутатские доходы с доходами обычных казанцев.

Больше других депутатов госсовета РТ за год удалось заработать председателю совета директоров АО "Ядран-ойл" Иреку Салихову. Его годовой доход составил 177 млн рублей. При заработной плате в 22 тыс рублей учительница Лиля (имена героев изменены) не привыкла подсчитывать свои годовые доходы. Мы сделали это за нее. Вот, что получилось:

Доходы депутата в сравнении с доходами учителя

На втором месте по количеству денег, заработанных за 2019 год, находится генеральный директор АО "Холдинговая компания "Ак Барс" Иван Егоров – он заработал 126,8 млн рублей. Врачу Ильдару за год удалось заработать 300 тыс, однако большая часть доходов ушла на оплату съемной квартиры.

На третьем месте по доходам среди депутатов стоит директор ГК "Строительно-монтажное управление 88" Илья Вольфсон. В 2019 году он заработал 109,3 млн. Медсестре Алине такие деньги и не снились. Ее труд оценивают в 13 тыс рублей в месяц.

Руководитель ПАО "Татнефть-Добыча" Рустам Халимов занимает четвертое место в нашем рейтинге. Он заработал 95,5 млн рублей за прошедший год. Средняя зарплата пожарного в РФ составляет около 30 тыс рублей в месяц. Так, пожарный Сергей заработал 360 тысяч за год.

Владелец компании "ИВЦ "Анатомика" Альмир Михеев заработал за 2019 год 80 млн рублей, а инженер Адель смог заработать 720 тыс. Адель пока только мечтает о собственной квартире, а Альмир уже располагает собственным домом площадью 321 кв.м.

Сооснователь холдинга "Эссен Продакшн АГ" Леонид Барышев за прошедший год заработал 70,5 млн рублей, а бухгалтер Алексей - 600 тыс. Алексей водит отечественный ВАЗ-2114, а депутат Леонид предпочитает немецкий "Мерседес".

Меньше всего за год удалось заработать депутату Мансуру Гарифуллину. Его годовой доход составил 573,6 тыс. руб.