Оперштаб Татарстана: в соцсетях распространяют фейки о бесплатной помощи пожилым

В оперативном штабе Татарстана по борьбе с коронавирусом сообщили о новом фейке, который распространяют татарстанцы в социальных сетях.

"Внимание!!!

По продуктовым наборам для людей возраста 65+ звоним 88002003411 единый номер .

Ждать ответа минут 5, не переживайте, отвечают... приготовьтесь ответить фио, адрес полный, возраст, номер телефона.. и приготовьте ручку записать ваш номер в очереди. Все , кому за 65 звоните. Счастливо!

Это российская акция, бесплатно. Набор из 14 наименований консервы, масло крупы...Скажите знакомым. Звонок бесплатный." - цитирует сообщение оперштаб.

Данная информация не соответствует действительности, сообщили в штабе. Напомним, ранее из-за распространения фейка в Татарстане уже было возбуждено уголовное дело.

