В Татарстане возбудили уголовное дело из-за фейка о заболевших врачах

Следком РТ провел доследственную проверку по сообщению в СМИ, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

По данным следствия, в социальных сетях была размещена не соответствующая действительности информация о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка заболевания коронавирусом, в связи с чем госпитализирована половина медперсонала учреждения.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.