Модель, заболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении в казанской больнице

Модель из Казани Умида Мамазакирова поделилась наблюдениями из казанской больницы. Она опубликовала в своем "Инстаграм" пост с рассказом о том, как могла заразиться и чем ее лечат.

"О том, когда именно я могла заразиться у меня только два варианта-это либо через человека, который был в моей компании 17го числа, у которого позже, как оказалось была подтверждена вирусная инфекция, либо на рейсе с Москвы в Казань 18го числа, где также было несколько заболевших..." - пишет девушка. (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранена)

Заболевшая рассказала, что несколько дней у нее не снижалась температура, она варьировалась от 36,8 до 38 градусов, температуру сопровождал легкий озноб. Девушка вызвала скорую, которая доставила ее в инфекционную больницу.

"Меня забрали в инфекционную больницу где взяли 3 теста: 2 мазка и кровь. Далее уже отпустили домой и просили быть на связи. Вчера на утро эпидемиологи решили сделать ещё тесты утром и уже дома, также после обеда, после нескольких часов было уже подтверждено наличие инфекции и меня гаспитолизировали".

О лечении Умида рассказала следующее: утром в больнице меряют температуру и давление, дают "Афлюдол" (противовирусное) и "Генферон" (иммуномоделирующее средство) , а также хлоргексидин для полоскания горла.

"Смешное, что у нас есть окно для общение с медсёстрами, которые сразу надевают маску, как только одна из нас хочет пообщаться.. Видимо, бояться, что корона через стекло проникнет. Капсула, где мы находимся, никак не проветривается, все закрыто настрого, вентиляция перекрыта, в другой комнате, где душ и уборная бактерицидная лампа, в нашей палате включают каждый день дезар" - также поведала заболевшая.

"Друзья, кто спрашивает, где можно сделать тест? Мой ответ-НИГДЕ, если вы не уверены, что были в контакте с больным какое-то время.. Скорая помощь не приедет, если вы скажете, что у вас температура 37. Мой случай, когда я действительно понимала, что у меня есть 100% вероятность наличия инфекции..

Всем ещё раз спасибо! Не создавайте панику вокруг себя, и следуйте элементарным рекомендациям, чтобы не подхватить" - завершила модель свой рассказ.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане выявлено 11 заразившихся COVID-19, также тест на коронавирус сдал мэр Казани Ильсур Метшин.