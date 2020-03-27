В оперштабе Татарстана рассказали о новом случае коронавируса в республике

По данным на 27 марта в Татарстане зафиксирован один новый случай коронавируса. Как пояснили в операштабе РТ по борьбе с инфекцией, случай завозной.

COVID-19 обнаружен у жительницы республики. Пациентка находится под медицинском наблюдением в Республиканской инфекционной больнице в Казани. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.

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Все контактные, в том числе пассажиры, летевшие с ней одним рейсом, находятся под медицинским наблюдением. Всего в РТ на сегодняшний день зарегистрировано 11 случаев коронавируса, один человек выздоровел.

Напомним, что на днях Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Как будет жить Казань в эти дни, можно узнать здесь.