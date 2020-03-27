Ильсур Метшин после мероприятия с участием Льва Лещенко сдал тест на коронавирус

Мэр Казани Ильсур Метшин сдал тест на коронавирус. Это подтвердили в пресс-службе мэрии города.

Nест был сдан после присутствия казанского мэра 13 марта в числе других гостей на мероприятии с участием народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи подтвердили положительный анализ на коронавирус.

"Для того, чтобы исключить малейшую опасность для окружающих в связи с его активной деятельностью, предполагающей встречи с самыми разными людьми, Ильсур Метшин еще 23 марта по собственной инициативе сдал соответствующий анализ, который дал отрицательный результат. Мэр Казани находится в хорошей рабочей форме. Сегодня он сдал анализ повторно", - говорится в сообщении.

При этом с 13 марта Ильсур Метшин принял участие в ряде мероприятий с участием чиновников и простых горожан. Например, вместе с главой республики Рустамом Миннихановым еще до сдачи анализа он посетил сельскохозяйственную ярмарку в агропромышленном парке "Казань".

фото kzn.ru

Также он проверял, как проходит дезинфекция в общественном транспорте Казани.

Фото kzn.ru

Отметим, что ранее мэр Нижнекамска Айдар Метшин после поездки за границу ушел на карантин на две недели.

На 13 марта в России было выявлено уже 35 случаев COVID-19.