Наверх
добавь новость и заработай 500 Р
COVID-19 в Татарстане
6 заболевших
0 погибших
0 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

17:31, сегодня
Казанские перевозчики показали, как защищают пассажиров от коронавируса
17:41, сегодня
Страховые премии утекли в карман жительницы Нижнекамска
17:31, сегодня
В Актанышском районе прокурор спас парня, которого избивали в парке
16:23, 20.03.2020
Без чего казанцам не обойтись на карантине?
17:13, сегодня
В Нижнекамске нашли голову мужчины
17:01, сегодня
Челнинец обвиняется в развратных действиях
15:49, сегодня
Коронавирус в России предложили законодательно признать форс-мажором
15:14, сегодня
По версии Greenpeace в Челнах удобно собирать отходы отдельно
14:47, сегодня
«Один бурелом, а не сайт администрации города»: челнинцы раскритиковали работу пресс-службы Челнов
14:25, сегодня
Умер экс-глава филиала «Росгосстрах» в Татарстане Фарид Хамадеев
14:23, сегодня
В Челнах закрыли частную школу
12:44, сегодня
В Челнах пока не знают, как дистанционно обучать школьников
12:28, сегодня
Татарстанец в заброшенном гараже смастерил охотничье ружье
11:40, сегодня
Мэр Нижнекамска ушел на карантин после поездки за границу
11:03, сегодня
В Татарстане появились маски под брендом ALGA
10:40, сегодня
Алтынбаеву не хотели впускать в телецентр «Останкино»
09:45, сегодня
В торговых центрах «Эссен» появятся магазины «Впрок»
09:32, сегодня
В России число заболевших коронавирусом выросло до 438 человек
09:31, сегодня
Челнинские школьники перейдут на дистанционное обучение
09:07, сегодня
Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин в России
08:45, сегодня
Татарстанцев призывают поблагодарить врачей
08:16, сегодня
Италия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
08:04, сегодня
25 млн масок привезли в Россию из Китая
17:40, 22.03.2020
Россия прекращает авиасообщение со всеми странами
17:07, 22.03.2020
В Татарстане росгвардейцы поймали мужчину, который пытался взять кредит по поддельному паспорту
16:26, 22.03.2020
«Ковидиот». Для граждан, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса, придумали название
15:26, 22.03.2020
В Казани на Декабристов сбили пожилую женщину
14:23, 22.03.2020
Казанцев предупреждают о сильном ветре и гололедице
13:00, 22.03.2020
Китайцы предложили жителям Нижнекамска помощь в борьбе с коронавирусом
12:37, 22.03.2020
В Татарстане за кражу 2,5 тысяч рублей мужчина получил несколько лет колонии
12:28, 22.03.2020
Власти Татарстана назвали рейсы, которыми в Казань прибыли граждане с коронавирусом
10:50, 22.03.2020
Из-за коронавируса в России перенесли сроки ЕГЭ
10:30, 22.03.2020
Казанцы продолжают ходить в офис: единичные компании перевели сотрудников на «удаленку»
10:13, 22.03.2020
В колледжах и техникумах Татарстана начали шить маски
09:55, 22.03.2020
В Татарстане запретили мероприятия численностью больше 20 человек
09:00, 22.03.2020
Не выходи из комнаты. Жителям Татарстана рассказали, как правильно сидеть на карантине
08:48, 22.03.2020
В Казани водитель легковушки погиб после столкновения с автобусом
20:08, 21.03.2020
Попиарилась: Жительницу Нижнекамска, «закрывшую» город на карантин, пригласили на Первый канал
17:10, 21.03.2020
В Татарстане рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом
17:01, 21.03.2020
В Татарстане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом
16:34, 21.03.2020
«Ребенка мешает вернуть несчастная лоджия»: органы опеки не отдают девочку из «Акчарлака» в семью
15:00, 21.03.2020
«Нес по жизни свет и юмор». В Казани скончался 36-летний актер Павел Поляков
14:24, 21.03.2020
В Татарстане спасатели помогли рыбаку, провалившему под лед
12:17, 21.03.2020
«Научи маму ПДД»: Агина Алтынбаева заявила, что Елена Малышева убедила ее исправиться
11:39, 21.03.2020
Рубрика «Сберкнижка»: как в Казани живет девушка, ставшая матерью в 14 лет
10:28, 21.03.2020
После каникул школы Татарстана перейдут на дистанционное обучение
09:14, 21.03.2020
Удаленка с огоньком: из-за коронавируса казанцы массово скупают интим-игрушки
21:15, 20.03.2020
В Казани разыгрывают «карантинный набор»: еду и книги
17:53, 20.03.2020
Дети бьют стекла, ругаются матом и хамят учителям: в Казани выяснили, что делать с хулиганами
17:24, 20.03.2020
В России зарегистрированы 54 новых случая коронавируса
17:11, 20.03.2020
В Казани во время купания утонула девятимесячная девочка
16:47, 20.03.2020
Фотопроект о коронавирусе: казанский фотограф призывает к социальной ответственности
14:54, 20.03.2020
В каждом десятом ДТП с пострадавшими в Казани травмы получают дети
12:05, 20.03.2020
В самолете с волейболистом, зараженным коронавирусом, летели юниоры казанского «Рубина»
10:54, 20.03.2020
В Татарстане на Каме мужчина провалился под лед. Спасатели просят граждан быть осторожнее
09:20, 20.03.2020
«Самая тяжелая часть позади»: в Татарстане коронавирус нашли у волейболиста «Зенита»
18:34, 19.03.2020
«Тут все есть. Пришел - купил»: Минниханов проверил полки в казанском супермаркете
16:49, 19.03.2020
В Казани пьяный водитель пытался спрятаться от полиции на гараже, а потом заявил, что это был не он
16:23, 19.03.2020
В России коронавирусом заболело еще полсотни человек
15:46, 19.03.2020
В штабе по борьбе с коронавирусом Татарстана рассказали, кому нужно сдать анализ на инфекцию
15:02, 19.03.2020
Московские медики назвали истинную причину смерти пациентки с коронавирусом
12:05, 19.03.2020
В России скончалась первая пациентка с коронавирусом
11:35, 19.03.2020
В Казани правоохранители закрыли подпольное казино
10:26, 19.03.2020
Парней, катавшихся полуголыми на крыше машины в центре Казани, нашли полицейские
09:48, 19.03.2020
Ученые рассказали, сколько коронавирус живет на различных поверхностях
19:59, 18.03.2020
Коронавирус уже здесь: как сейчас работают театры, столовые и предприятия Татарстана
19:00, 18.03.2020
4 вброса из WhatsApp'а о коронавирусе: вертолеты, распыляющие лекарства и штрафы казанцам
17:21, 18.03.2020
Казанские перевозчики рекомендуют не пользоваться деньгами в общественном транспорте
17:05, 18.03.2020
Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
16:54, 18.03.2020
Билайн информирует о мерах поддержки в профилактике коронавируса
16:39, 18.03.2020
В России зафиксировано еще 33 случая коронавируса. Среди зараженных есть ребенок
16:32, 18.03.2020
Врачи Казани приняли участие во флешмобе по мытью рук
16:04, 18.03.2020
За «вбросы» о коронавирусе можно получить штраф в 1,5 миллиона
15:27, 18.03.2020
Депутат против предпринимателя: в Казани бушуют «домофонные войны»
13:11, 18.03.2020
Горячая линия по коронавирусу в Татарстане не справляется с потоком звонков. Открыт новый номер
12:12, 18.03.2020
Коронавирус в Татарстане: все, что нужно об этом знать
12:06, 18.03.2020
Минобрнауки РТ: переход вузов на дистанционное обучение не скажется на зарплатах и стипендиях
Фото Ассоциация АТП РТ

Казанские перевозчики показали, как защищают пассажиров от коронавируса

Cегодня, 17:31 180 4 Автор: prokazan.ru
Есть фото и видео

В связи с распространением коронавируса в казанском общественном транспорте проходит дезинфекция. О том, как пассажиров защищают от вируса, рассказали казанские перевозчики.

Перед выходом на линию экипажу измеряют температуру. Помещения также оснащены дезинфицирующими средствами для рук.

Перед выходом на маршрут транспорт обрабатывают дезинфицирующим средством. Оно, как заверили в мэрии Казани, экологически безопасно и сохраняет свойства в течение суток. 

 

 

На конечных остановках проходит проветривание салонов автобус в течение 10 минут. Экипажи проводят влажную обработку поручней, держателей и сидений автобусов.

В метрополитене 4 раза за смену проводится влажная уборка эскалаторов, пассажирской зоны станций, вагонов, досмотрового оборудования, подъемников для лиц с ограниченными возможностями и терминалов на платформе. Особое внимание уделяется обработке лифтовых кабин, поручней на эскалаторах, дезинфекции автоматов по продаже жетонов. В кассовых залах станций метро для сотрудников и пассажиров организована возможность обработки рук антисептическими средствами, сообщают в мэрии города.

Кондукторы уже обеспечены средствами индивидуальной защиты, в салонах для пассажиров развешивают листовки с информацией о профилактике вирусных инфекций, также гражданам рекомендуют расплачиваться транспортной или банковской картой, а не наличными. 

Несмотря на все меры защиты, мэр Казани Ильсур Метшин рекомендовал казанцам минимизировать нахождение в общественных местах и поездки на транспорте. В частности, он отметил, что после ухода школьников на каникулы, а студентов на дистанционное обучение пассажиропоток сократился всего на 20%:

"Значит, в том числе дети и молодежь продолжают ездить в общественном транспорте. Это говорит о том, что пока ответственность у людей на низком уровне. Нужно анализировать эти показатели и информировать горожан о том, что необходимо оставаться дома и без крайней необходимости не пользоваться общественным транспортом, не посещать людные места",  - подчеркнул Метшин.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции. Ранее в Роспотребнадзоре горожанам рассказали, как правильно сидеть на карантине.

читайте также:

На электричке Казань-Свияжск отменили одну из остановок
В Челнах после отмены больших автобусов запустили новый трамвайный маршрут
Россия прекращает авиасообщение со всеми странами
Челнинские чиновники отправились на автобусные остановки в час пик
Власти Татарстана назвали рейсы, которыми в Казань прибыли граждане с коронавирусом
В Казани таксистов переводят в «режим повышенной готовности»
Кондуктор казанского автобуса спасла женщину, внезапно потерявшую память
В Казани для зарядки табло на остановке будут использовать солнечную батарею
Казанские перевозчики рекомендуют не пользоваться деньгами в общественном транспорте
По стоимости проездного на общественный транспорт Казань обогнала Москву
В Казани на маршрут не выпустили три грязных автобуса. Горожане считают, что их гораздо больше
Казанец, обстрелявший автобус, извинился: «Я случайно»
В Казани задержали парня, который обстрелял автобус с людьми в поселке Юдино
В общественном транспорте Казани усилят дезинфекцию
В казанском поселке Юдино неизвестные обстреляли автобус
В Казани вдвое снизилось число погибших в авариях с участием общественного транспорта
Казанцам предложили решить, где в городе появятся велостанции
В казанском автобусе внезапно сработал огнетушитель
В казанских такси появятся таблички на шрифте Брайля
В Казани из-за снегопада встали троллейбусы
Казанец, бросивший грузовик на автобусной полосе, понес наказание
В мэрии рассказали, куда в Казани пойдут первые метробусы
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
23 марта 2020
18:00
Важно чтоб все автобусы нормально обрабатывали и смотрели за состоянием здоровья всего персонала.
Горожанин
0
23 марта 2020
18:48
Неизвестна предельно допустимая концентрация вещества вируса, достаточного для поражения. Достаточно 15 минут постоять около больного или 30 минут в проветриваемом помещении, где он был вчера, или сутки нужно находится рядом с больным? Сколько нужно вдохнуть моль вируса?
Горожанин
0
23 марта 2020
18:50
Давай одевай быстрей костюм который тебе дали , корр идёт с оператором . Встань вот здесь и три стекла . Где, где , три давай . Валя , возьми пшикалку , делай вид , что обрабатываешь стену . А стену то зачем ?Делай , что говорят)))))
Горожанин
0
23 марта 2020
18:56
Насколько мне известно одной единственной молекулы ВИЧ или гепатита недостаточно, чтобы человек заразился, нужно их определенное количество, попавшее в кровь.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате
10:14, 20.03.2020
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
20:25, 12.03.2020
В России подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом
16:41, 11.03.2020
Жительница Зеленограда отправила в родительский чат обнаженные фото шестиклассницы
16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют
17:25, 10.03.2020
СМИ: в Большом театре задержали спектакль из-за возможного коронавируса у приглашенной солистки
15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа