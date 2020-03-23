Казанские перевозчики показали, как защищают пассажиров от коронавируса

В связи с распространением коронавируса в казанском общественном транспорте проходит дезинфекция. О том, как пассажиров защищают от вируса, рассказали казанские перевозчики.

Перед выходом на линию экипажу измеряют температуру. Помещения также оснащены дезинфицирующими средствами для рук.

Перед выходом на маршрут транспорт обрабатывают дезинфицирующим средством. Оно, как заверили в мэрии Казани, экологически безопасно и сохраняет свойства в течение суток.

На конечных остановках проходит проветривание салонов автобус в течение 10 минут. Экипажи проводят влажную обработку поручней, держателей и сидений автобусов.

В метрополитене 4 раза за смену проводится влажная уборка эскалаторов, пассажирской зоны станций, вагонов, досмотрового оборудования, подъемников для лиц с ограниченными возможностями и терминалов на платформе. Особое внимание уделяется обработке лифтовых кабин, поручней на эскалаторах, дезинфекции автоматов по продаже жетонов. В кассовых залах станций метро для сотрудников и пассажиров организована возможность обработки рук антисептическими средствами, сообщают в мэрии города.

Кондукторы уже обеспечены средствами индивидуальной защиты, в салонах для пассажиров развешивают листовки с информацией о профилактике вирусных инфекций, также гражданам рекомендуют расплачиваться транспортной или банковской картой, а не наличными.

Несмотря на все меры защиты, мэр Казани Ильсур Метшин рекомендовал казанцам минимизировать нахождение в общественных местах и поездки на транспорте. В частности, он отметил, что после ухода школьников на каникулы, а студентов на дистанционное обучение пассажиропоток сократился всего на 20%:

"Значит, в том числе дети и молодежь продолжают ездить в общественном транспорте. Это говорит о том, что пока ответственность у людей на низком уровне. Нужно анализировать эти показатели и информировать горожан о том, что необходимо оставаться дома и без крайней необходимости не пользоваться общественным транспортом, не посещать людные места", - подчеркнул Метшин.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции. Ранее в Роспотребнадзоре горожанам рассказали, как правильно сидеть на карантине.