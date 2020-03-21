В Татарстане рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Татарстане рассказали о пяти новых случаях заболевания. Четверо пациентов – жители республики, пятый – из другого региона России.

Двое прибывших из Франции были доставлены в инфекционную больницу сразу из аэропорта. Трое находились на режиме самоизоляции дома, откуда их доставили в медучреждение. Двое из них прибыли из Швейцарии, один из Испании.

Сейчас все они находятся в изолированных боксах в республиканской инфекционной больнице. Все, кто контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

«Пациенты чувствуют себя хорошо, состояние ближе к удовлетворительному, температура отсутствует, болезнь проходит в легкой форме», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Напомним, всего в республике коронавирус обнаружен у 6 человек. Первым заболевшим в Татарстане стал легионер волейбольного клуба «Зенит».