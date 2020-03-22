Не выходи из комнаты. Жителям Татарстана рассказали, как правильно сидеть на карантине

Граждане, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обязаны не только сообщить о своем приезде, но и в течение 14 дней соблюдать карантин. В Роспотребнадзоре РТ рассказали, что подразумевается под соблюдением карантинных мероприятий.

В ведомстве пояснили, что находиться на карантине в помещении можно с теми людьми, с которыми вместе вернулись из неблагополучного региона. В течение двух недель гражданам не следует выходить из дома даже для того что бы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

По возможности зараженным следует находится в отдельной комнате; пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами; приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами; использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.

На время карантина гражданину открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону и больничный доставят на дом. При нарушении режима карантина человек помещается в инфекционный стационар, подчеркнули в Роспотребнадзоре.



Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина.