Казанские перевозчики рекомендуют не пользоваться деньгами в общественном транспорте

Жителям Казани рекомендуют ограничить использование наличности в общественном транспорте. Это касается всех его видов.

"Комитет по транспорту Казани рекомендует жителям города при оплате проезда в общественном транспорте использовать бесконтактные транспортные карты либо банковские карты с функцией PayPass и мобильные устройства с NFS. Ограничение использования наличных денежных средств необходимо для профилактики распространения коронавируса", - сообщают в ведомстве.

Пассажирам советуют не передавать карту в руки кондуктору, а самостоятельно прикладывать ее к считывающему устройству. Кроме того, необходимо регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами карты и смартфоны, с которых осуществляется оплата.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рассказала, сколько вирус сохраняется на банковских картах и наличных деньгах.