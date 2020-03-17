В школах Казани перенесли весенние каникулы

Школьники Казани отправятся на весенние каникулы раньше, чем ожидалось. По данным пресс-службы городской мэрии, вместо 23 марта они начнутся 19 и продлятся до 31 марта.

"Каникулы перенесены во исполнение решения санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.03.2020 №23, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по гриппу, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, с целью предупреждения распространения заболеваний среди учащихся и недопущения рисков осложнения эпидемиологической обстановки в Казани" - отмечают в городском руководстве.

Детские сады и учреждения дополнительного образования будут работать в штатном режиме.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 случаев коронавируса, один из которых - в Татарстане.