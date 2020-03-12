Открываем новый сезон и повышаем продажи - «Успешный старт в E-Commerce»

26 марта в отеле «Мираж» пройдет бесплатный семинар «Успешный старт в E-commerce» для собственников бизнеса, управляющих и маркетологов.

Для кого этот семинар?

В первую очередь, для владельцев микро- и малого бизнеса и начинающих предпринимателей, а также и наёмных маркетологов, директоров по развитию, менеджеров и руководителей проектов. Его формат предполагает исключительно живое общение с экспертами и руководством ведущих веб-сервисов. За один день мы научимся управлять продажами в сети Интернет, лояльности и автоматизации бизнеса.

Зачем на него идти?

Мы круто обновили программу, всё самое новое и актуальное в 2020:

• Как бесплатно начать продавать онлайн не имея сайта - запуск функционального магазина за 15 минут без знаний программирования;

• Быстрый способ автоматизировать продажи через Instagram - автоматизируйте процесс продажи и обработки лидов;

• Мастер-класс по подключению онлайн платежей и фишки о которых мало кто знал;

• Реклама VS Лояльность! Новинка этого года - поговорим почему лояльность выходит на первое место в бизнесе и создадим СВОЮ программу для каждого пришедшего на семинар.

• Тренды в логистике! Думаете нам нечем вас удивить? Лидер рынка компания СДЭК расскажет и киллер фишках нового сезона!

• Слышали про маркировку товаров? Ответим на все вопросы за один день. Расскажем простым языком как разобраться в тонкостях законодательства;

• Расскажем про 5 инструментов которые помогут увеличить ваши продажи до 40% - автоматизация процессов, аналитика рекламных кампаний и повышение среднего чека. А также какой трафик реально работает в интернет-магазинах!

• Не знаете каким бизнесом заняться? Какой товар наиболее востребован на рынке сегодня? Мы подготовили аналитику по видам магазинов, будет полезно знать всем!

Но и это не всё:

• Каждый участник получит подарки более чем на 30.000 рублей;

• Много общения в кулуарах и новые знакомства для развития вашего бизнеса;

• Кофе и закуски остаются бесплатным бонусом для комфортного состояния весь день!

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Такие семинары уже проводились?

Наши обучающие мероприятия за три года прошли во всех крупных регионах страны и даже за пределами России. На семинары зарегистрировались более 9000 предпринимателей, которые высоко оценили работу организаторов и спикеров! Мы выбираем только ТОПовые площадки. Начинаем новый сезон, четвертый раз в Екатеринбурге!

Что, где, когда?

«Успешный старт в E-commerce» пройдет 26 марта по адресу: г. Казань, ул. Московская 5, отель «Мираж».

Зарегистрироваться на мероприятие и узнать подробности можно по ссылке