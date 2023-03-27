"Тут останавливался великий Шаляпин": в центре Казани в историческом особняке устроят апарт-отель

В историческом особняке в центре Казани устроят апарт-отель

В центре столицы Татарстана в историческом здании на Кремлевской, 27 будет открыт апарт-отель на 34 номера. Об этом сообщает "БО", ссылаясь на документацию, опубликованную на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В этом здании в 1890 году, а потом и в 1909 году останавливался Федор Шаляпин. Постройка относится ко второй половине XIX века, изначально в ней была гостиница, а период СССР — коммунальные квартиры.

Сейчас в историческом здании на первом этаже открыты столовая и пиццерия.

В техдокументации говорится, что 2-3 этажи здания будут адаптированы под современные использование, они снова станут гостиничными номерами.