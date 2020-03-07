Свадьба дочери министра культуры Татарстана Ирады Аюповой в "Галерее современного искусства" привлекла внимание прокуратуры.

Как сообщает "Штаб Навального в Казани", активисты направили в надзорное ведомство запрос. В прокуратуре РТ ответили, что нарушение в том, что из-за свадьбы музей был закрыт на целый день, все-таки есть.

В тексте ответа сообщается, что возможность проведения церемоний в "Галерее современного искусства" предусмотрена, однако в регламенте учреждения указано: предоставление платных услуг не является основной деятельностью музея и не должно влиять на ее качество.

Также отмечается, что прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства и недопущении их впредь.