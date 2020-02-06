В Казани ради свадьбы дочери министра культуры закрыли музей. Минкульт заявил: такое доступно всем

На днях гнев пользователей соцсетей вызвала свадьба дочери министра культуры Татарстана Ирады Аюповой в Галерее современного искусства. 1 февраля в аккаунте Галереи появилось сообщение о том, что учреждение будет закрыто 2 февраля по техническим причинам. В комментариях недовольные горожане писали:

"Бояре изволили справить свадьбу, крепостные подождут"

"Нужно жить честно, порядочно, открыто, клиентоориентированно. А Вы пошли на поводу незаконных действий представителя власти. Единственный выход, опубликовать извинение, изложить факты. Мадам попрут с должности, это факт. А так, может вы лицо частично сохраните" - негодовали казанцы.

После фотографии и видеозаписи свадьбы публиковали гости в соцсетях, а Штаб Навального в Казани посвятил этой теме расследование.

Сегодня, 6 февраля, Министерство культуры РТ отреагировало на нападки. В ведомстве напомнили, что все желающие татарстанцы также могут организовать выездную регистрацию брака в музеях республики.

"Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2010г. № 431 "Об использовании объектов историко-культурного наследия для государственной регистрации заключения брака" утвержден перечень учреждений культуры, в которых по желанию лиц, вступающих в брак, может проводиться государственная регистрация заключения брака. Такое решение было принято в целях популяризации семейно-брачных отношений в рамках реализации Комплексной программы демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года, пропаганды среди молодежи культурного наследия, обрядов и традиций народов Татарстана. В их число вошел и Государственный музей изобразительных искусств РТ" - комментируют в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что молодожены оплатили все необходимые расходы по организации регистрации и входные билеты для гостей.