«Не позорь город»: в центре Казани парни устроили битву на огнетушителях

В центре Казани сняли битву на огнетушителях. Видео принадлежит местному пранкеру Ильнуру Гимазитдинову.

На кадрах двое молодых людей идут навстречу друг другу с огнетушителями, между ними возникает стычка, далее они просто распыляют друг в друга огнетушители.

Судя по всему, пранкер рассчитывал на "лайки", однако получил и критику от казанцев.

"Что это за говно? Нет идей снимать, не снимай видосы. То что вы друг друга из огнетушителя брызгаете, ничего смешного"

"например я никакие смысл не вижу.. не позорьте наш город, лучше удалите это видео!!!"

"Бессмысленное видео.)"

"Куда деньги переводить на лечение?" - пишут горожане в комментариях.

Напомним, что ранее этот же молодой человек снимал видео в подвале "Парк Хауса". На нем можно было увидеть, что подвал подтоплен и кишит крысами. В торговый центр после этого нагрянул Роспотребнадзор.

А что вы думаете по поводу таких пранков?