В ТЦ «Парк Хаус» прошли проверки. Оказалось, там живут грызуны

В октябре 2019 года в социальных сетях появилось видео, на котором житель Казани проник в подвал торгового центра и заснял там бегающих крыс и подтопления.

Роспотребнадзор проверил жалобу, сегодня в пресс-службе ведомства озвучили итоги проверки:

"В ходе проведения проверки установлено, что факты, указанные в сообщении, подтвердились. Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства по организации инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и насекомых."

В отношении юридического лица составлен протокол об административном нарушении, а сами нарушения предписано устранить.

