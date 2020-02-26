В казанском поселке мужчина умер в магазине, не дождавшись скорой. В Минздраве РТ объяснили, почему

В магазине "Верный" поселка Новые Салмачи накануне умер мужчина. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Пост опубликован в сообществе salmachi_online в "Инстаграм".

Вечером в торговой точке пожилому мужчине внезапно стало плохо, ему вызвали скорую и попытались оказать первую помощь, однако он умер еще до приезда медиков.

"Водитель скорой говорит приняли вызов когда были на ул.Карбышева, путь от улицы Карбышева до магазина Ленты занял 20 минут, а от Ленты до Новых Салмачей занял 30 минут." - пишут очевидцы.

В комментариях пользователи выразили недовольство скоростью прибытия врачей:

"Этого я больше всего и боюсь ((( ни одна служба вовремя не приедет"

"Когда это кончится? Хватит издеваться на людьми"

"А если пожар? Или экстренные роды?? Когда счёт идёт на минуты!"

"мы вызывали ребёнку недавно в 4 утра когда нет пробок и то они придумали что типа не могут найти,а для чего им навигатор ,просто им все равно что там" - негодуют граждане.

Представители Минздрава РТ в "Инстаграм" пояснили, что причина длительного ожидания медиков заключалась в том, что диспетчеру неверно назвал адрес, а на дорогах были пробки:

"Вызов по линии 112 был зафиксирован вчера в 19.10 и передан ближайшей бригаде скорой помощи.

Вызывающие сообщили местоположение – посёлок Куюки, где указанного магазина не оказалось. Диспетчер повторно связался с вызывающими, уточнил адрес. К сожалению, в связи с дорожной обстановкой в этом районе бригада была на месте лишь в 20.00", - сообщили в министерстве.

К слову, качество самих дорог также вызывает у жителей недовольство:

"Никакой помощи не дождемся. Салмачи, Куюки это капкан. Вы только поняли. Везде тупики, нормальных улиц нет. Каждый делает себе покой от машин. Прерывают дороги блоками. Случись пожар(не дай бог) сгорим все" - пишут комментаторы.

Напомним, что недавно жители Салмачей, не дождавшись решения дорожного вопроса в поселке, вышли и за свой счет отремонтировали проезжую часть.



