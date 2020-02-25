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«Все своими силами»: бездействие властей вынудило жителей казанского поселка выйти на ремонт дорог

Cегодня, 16:28 99 1 Автор: prokazan.ru
Как плохие дороги объединили жителей Салмачей

Жители Салмачей и близлежащих поселков на протяжении долгого времени добиваются ремонта дорог. Огромные ямы, образующиеся на проезжей части, мешают движению транспорта и, как следствие, становятся причиной пробок. В 2017 году проблему с «разбитыми» дорогами попробовали решить, и провели ряд ремонтных работ. Однако спустя три года ситуация с пробками стала повторяться. По словам местных жителей, в этом году дорога от дома до Казани стала занимать 1,5 - 2 часа. Ямы стали настолько большими, что в них начали застревать не только легковушки, но и грузовые машины.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С конца декабря сообщения о состоянии дорог стали активно появляться в социальных сетях. Люди отправляли фотографии провалившихся в ямы автомобилей и видеозаписи с места пробок. Также под постами в Инстаграме жители начали отмечать аккаунт президента РТ Рустама Минниханова, в надежде что он заметит их проблему.

«Их невозможно объехать, не выезжая на встречную полосу. Надо срочно их залатать, а весной полностью заменить полотно от магазина «БалКуль»», - написал в соцсетях один из пользователей.

Однако на жалобы жителей Салмачей все также никто не реагировал. Тогда они решили создать заявление на сайте «Народного контроля». К слову, заявка, которую поддержали 929 человек, до сих пор имеет статус «запланировано».

Заявка, созданная на «Народном контроле»

В конце января в одном из инстаграм-аккаунтов появилась видеозапись, на которой мужчины в жилетках закидывают ямы щебнем. Многие пользователи соцсетей приняли их за дорожных работников, однако выяснилось, что за ремонт взялись сами местные жители.

Жители Салмачей закидывают дорогу щебнем

Корреспондент ProKazan.ru связался с Романом, который участвовал в ремонте дороги

- Как появилась идея самостоятельно заделать дорогу? Кто был инициатором?
Я живу в поселке Новые Салмачи, и у нас есть группа «Отцы Новых Салмачей». Вообще она создана для общения, но также в ней решаются какие-то вопросы. Мы все ездим по этой дороге каждый день с утра и на работу, и детей в школу отвозим. В январе стало невыносимо просто стоять по 1,5-2 часа в пробке. Там постоянно большой поток машин из Куюков и Светлого. И вот кто-то из группы написал, мол давайте заделаем дорогу. Договорились на вечер. На месте нас собралось около 11-15 человек. Закидали все нужные вещи и поехали.

- Как удалось собрать команду? На какие средства были приобретены стройматериалы и взята в аренду техника?
Команда набралась в той же беседе в соцсетях. Кто-то написал, мол у меня осталась небольшая куча щебня после засыпки участка, можем ее использовать. Другой подхватил и сказал, что у него есть «Газель». Кто-то просто пришел с лопатой в руках помочь. Все своими силами. Ребята в нашей группе все адекватные, все понимающие. Никому не жалко – поехали. Как раз и познакомились, увидели друг друга. Пообщались уже не в телефоне, а вживую, еще и дело сделали. 

На следующий день, кстати, ребята со «Светлого» узнали и тоже приехали. Привезли щебень, начали раскидывать. Владелец магазина «БалКуль», который находится прям на обочине, подошел и начал возмущаться, мол ребята, вы что делаете. А мы были в жилетках, вот он и подумал, что это дорожники, а не сами жители. Потом, когда узнал, вызвал трактор, который потом выравнивал дорогу.

Какую площадь вам удалось заделать? Сколько ям закидать?
Мы в районе «Пятерки» [магазин «Пятерочка» - прим. ред.] заделали две самые большие ямы, в которых постоянно застревали машины. Одна из них была очень большая, другая поменьше, но глубже. К сожалению, сейчас наступила оттепель, начали открываться ямы новые.

- Как на вашу инициативу отреагировали остальные жители? Может быть, кто-то не понял, зачем вы ввязались в это?
В основном отзывы были хорошие. В Инстаграме, например, все хвалили. Кто-то написал, мол почему вы большие ямы заделали, а маленькие нет. Они тоже подумали, что это дорожники провели работы. Потом ей объяснили все, она извинилась и поблагодарила нас.

Под видеозаписью с места работ собралось множество благодарностей

- Отреагировали ли на ваши работы власти?
Они никак не отреагировали. Мы даже между собой шутили, мол вроде как засыпали дорогу, а не начнут ли теперь нас обвинять, что сделали все неправильно. Но вроде бы ничего такого не было.
Кстати, кто-то даже скидывал в группе отчет правительства, якобы они написали, что дорога временно отремонтирована. Мы тогда в один голос смеялись все.

Есть ли среди вашей группы активистов строители?
У нас живут люди разных профессий: кто-то строитель, кто-то менеджер, я, например, сварщик. Есть ребята, которые так или иначе относятся к стройке. У меня сосед, допустим, прораб, у кого-то там есть дорожники.

- У вас не было идей отремонтировать еще какую-то часть дороги (или даже полностью)?
Пока на данный момент все терпимо, можно ездить. Просто до этого у нас был какой-то материал, а сейчас – нет. А так, может быть, еще раз бы съездили. В принципе, никому не трудно, все только «за» у нас.

Что об этом говорят в мэрии Казани?

Представители мэрии Казани пояснили, что ремонт дорог в Салмачах всегда проводится в соответствии с программой капитального ремонта:

- в 2010 году выполнено частичное строительство тротуара по четной стороне ул. Центральная
- в 2015 году был проведен капитальный ремонт участка большими картами

Также в мэрии пояснили, что весной на ул. Центральной проводится аварийный ремонт литым асфальтобетоном на самых проблемных участках. С наступлением тепла ремонт проводится плотным асфальтобетоном большими картами. Это является вынужденной и временной мерой по улучшению состояния дорожного покрытия.

В планах мэрии есть строительство магистральной улицы районного значения в створе ул. Центральная. Однако сроки начала строительства пока что неизвестны, поскольку напрямую зависят от финансирования работ и заключений госэкспертизы.

В конце февраля на многочисленные обращения жителей отреагировала Госинспекция безопасности дорожного движения Управления МВД по РФ. Сразу нескольким людям пришло обращение, в котором говорится о возбуждении дела об административном правонарушении в отношение казанского исполкома. Следующий шаг - проверка их работы сотрудниками прокуратуры:

«В настоящее время соответствующая информация направлена в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования», - подведен итог в документе. 

 

комментарии

Горожанин
0
25 февраля 2020
16:43
Там ремонт требует больших затрат походу.
Горожанин
0
25 февраля 2020
17:14
Салмачи - не Казань.

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