Катамаран с туристами из Казани затонул в Марий Эл

Туристы из Казани потерпели бедствие на реке Илеть в Марий Эл. Как пишет "Марийская правда", катамаран с группой, среди которой были казанцы, затонул 24 февраля.

Семь человек на катамаране сплавлялись по реке Илеть, немного выше устья реки Юшут они повредили плавсредство и оказались в воде. Все произошло недалеко от берега, глубина водоема в месте "кораблекрушения" также была небольшой, поэтому туристы смогли самостоятельно выбраться из воды и позвонить на номер 112.

Спасатели вместе с местным деревенским старостой нашли пострадавших сплавщиков и доставили их на берег, где туристов ждали родственники.

Напомним, что 5 дней назад еще одна туристка из Казани утонула в океане на Бали.