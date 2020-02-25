Утонувшую на Бали студентку из Казани доставят домой. Деньги собрали неравнодушные россияне

Тело студентки Авелины Назаровой, утонувшей на Бали, доставят в Казань. С помощью неравнодушных граждан друзьям удалось собрать необходимую сумму, порядка 10 тысяч долларов. Об этом подруга погибшей рассказала в своем "Инстаграм".

Позже девушка также сообщила, что ориентировочно тело погибшей доставят в Москву в четверг, вопрос о транспортировке в Казань тоже решен.

Напомним, что студентка из Казани Авелина Назарова погибла 20 февраля, вместе с друзьями она купалась в океане, однако не смогла справиться с волнами и утонула. Тело вытащил на берег друг погибшей.