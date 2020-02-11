Рустам Минниханов рассказал, какие выплаты получат ветераны из Татарстана ко Дню Победы

В Татарстане ветеранам ВОВ дополнительно выплатят по 25 тысяч рублей. Единовременную республиканскую поддержку в дополнение к федеральной получат участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и лица, награждённые знаком "Житель блокадного Ленинграда". Труженики тыла и вдовы участников войны дополнительно к федеральной выплате получат ещё по 5 тысяч рублей.

Таким образом в Татарстане участники ВОВ с учетом федеральных выплат получат 100 тысяч рублей. Всего же дополнительно поддержку получат более 34 тысяч ветеранов, сообщают в пресс-службе президента РТ.

Напомним, что также в честь 75-летия Победы в течение всего года российские ветераны смогут бесплатно и безлимитно ездить на поездах РЖД.